الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ألفت عمر تحيي الذكرى السنوية لوالدها

الفت عمر
الفت عمر
باسنتي ناجي

أحيت الفنانة ألفت عمر ذكري وفاة والدها السنوية الأولى. 

ذكري وفاة والد ألفت عمر

وكتبت ألفت عمر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عدت سنه والوجع مكمل زى انهارده بابا راح وقابل وجه كريم وحشتنى يا حبيبى والحياه بعدك وحشه بس بنحاول وبنكمل 

اللهم اغفر له وادخله فسيح جناتك ارجوكم ادعوله".

وكانت قد تحدثت الفنانة ألفت عمر، عن ذكرياتها في عام 2025، وأمنياتها في العام المقبل 2026. 

وقالت ألفت عمر، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن عام 2025 بدأ حزيناً عليها بخير وفاة والدها في 3 يناير، وأن الوفاة أثرت فيها مع بداية العام. 

وتابعت ألفت عمر، أن عام 2025 شهد فرحتين لكل المصريين أولها قمة السلام في شرم الشيخ، التي ترتب عليها ايقاف الحرب في غزة، وأثبتت القمة مكانة مصر الدولية الكبيرة بجمع كل هؤلاء القادة على مستوى العالم وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير الذي لفت انظار العالم إلى مصر، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل هذه الإنجازات التي تجعلنا نفخر ببلدنا مصر ومكانتها الدولية.

وأعربت ألفت عمر، عن تمنياتها بدوام التقدم لمصر وأن يستمر الرئيس السيسي في تحقيق الإنجازات، وأن تكون الأعمال الفنية على مستوى يرضي الجمهور. 

أعمال ألفت عمر

يذكر أن أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل "قلع الحجر" من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم. إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

قصة مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل "قلع الحجر" في منطقة النوبة وقرية قمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة. أحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق. العمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

الفت عمر والد الفت عمر الفنانة ألفت عمر

