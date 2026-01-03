قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نور النبوي: شاهدت 3000 فيلم وعشقي للسينما بدأ في سن مبكرة

الفنان نور النبوي
الفنان نور النبوي
أوركيد سامي

حلّ الفنان نور النبوي ضيفًا على برنامج «فضفضت أوي»، الذي يقدمه المخرج معتز التوني عبر منصة Watch it الرقمية، في أحدث إنتاجاتها الأصلية، حيث كشف خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الفنية والشخصية وكواليس مشواره في السينما والدراما.
وقال نور النبوي إن حبه للسينما بدأ منذ الصغر، موضحًا: «عشقي للسينما بدأ وأنا عندي 13 أو 14 سنة، كنت وقتها متفرج على حوالي 2000 فيلم، ودلوقتي العدد وصل لـ3000 فيلم». وأضاف أنه كان يقضي وقتًا طويلًا في المنزل يشاهد الأفلام، ويتتبع أعمال كبار المخرجين، ويحرص على مشاهدة أفلامهم كاملة، مشيرًا إلى أن من أقرب المخرجين إلى قلبه شريف عرفة، وأن فيلم «النوم في العسل» من أكثر الأعمال التي يحبها.
ويُعد برنامج «فضفضت أوي» تجربة مختلفة، يستضيف خلالها المخرج معتز التوني عددًا كبيرًا من النجوم، ليتحدثوا عن مشوارهم الفني وجوانب من حياتهم الخاصة، ويكشفوا أسرارًا ومواقف طريفة بروح كوميدية.
البرنامج من أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية، ويتكون من 30 حلقة تُعرض كل أربعاء، ويستضيف 30 نجمًا، من بينهم: أشرف زكي، كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، رحمة أحمد، وغيرهم.

