محافظ أسيوط يتابع غلق لجان انتخابات اليوم الأول لجولة الإعادة

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن غلق جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والرابعة مع انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، في التوقيت المقرر، مؤكدًا أن عملية التصويت سارت على مدار اليوم في أجواء من الانضباط، دون تلقي أية شكاوى مؤثرة داخل المقار الانتخابية.

جاء ذلك خلال متابعته إجراءات غلق اللجان من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات الخدمية وشركات المرافق.

غلق الصناديق وفق الإجراءات القانونية

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجان الانتخابية أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، تحت إشراف قضائي كامل، حيث جرى غلق الصناديق وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتأمينها بالأقفال والشمع الأحمر، وسط تواجد أمني منظم داخل المقار الانتخابية ومحيطها.

إعادة العملية الانتخابية

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن لجان الدوائر الثلاث التي تقرر إعادة العملية الانتخابية بها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، استقبلت الناخبين على مدار اليوم الأول داخل 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، مخصصة لخدمة أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، على أن يُستكمل التصويت غدًا في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة.

وأضاف المحافظ أنه تابع منذ الساعات الأولى لليوم عملية فتح اللجان وانتظام التصويت من خلال غرفة العمليات المركزية، إلى جانب قيامه بجولة ميدانية شملت عددًا من اللجان بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ميدانيًا، والتأكد من توافر التيسيرات اللازمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع أية ملاحظات.

وأكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مشددًا على استمرار تقديم كل أوجه الدعم الفني والتنظيمي لضمان استكمال جولة الإعادة في أجواء آمنة ومنظمة، تليق بأبناء المحافظة.

وأشاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر بوعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن انتظام اليوم الأول يعكس روح المسؤولية والانتماء لدى أبناء أسيوط، داعيًا الناخبين بالدوائر الثلاث إلى مواصلة المشاركة في اليوم الثاني من جولة الإعادة، دعمًا لمسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

يذكر أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، بينما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، في حين تضم الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج.