الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
محافظات

محافظ أسيوط: ضبط صيدلية غير مرخصة والتحفظ على كميات كبيرة من الأدوية| صور

إيهاب عمر

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول الأدوية خارج الإطار القانوني.

 ضبط صيدلية غير مرخصة

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بأسيوط برئاسة الدكتورة رندا رفعت حافظ، نفذت حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط صيدلية غير مرخصة بقرية العقال البحري بمركز البداري، تُدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لتداول الأدوية.

 التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية

وأشار  أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية داخل الصيدلية المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بوجود أي كيانات تعمل خارج إطار القانون أو تتلاعب بصحة المواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بالتنسيق الكامل بين مديرية التموين وهيئة الدواء المصرية، وأن تلك الحملات أسفرت عن توجيه ضربات متتالية للصيدليات غير المرخصة لضبط السوق الدوائي وردع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط وحماية الصحة العامة.

وأوضح أن الحملة شارك فيها كل من بهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين، وأيمن أحمد علي مدير إدارة تموين البداري، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بأسيوط، حيث شارك في أعمال التفتيش كل من الدكتور مينا هاني فتحي مدير التفتيش بهيئة الدواء، والدكتور مصطفى محمود أحمد، والدكتور إسلام يوسف تغيان، والدكتور روماني نصر، والدكتور حسن سيد طلبه، والدكتورة وفاء صلاح، والدكتورة حنان حمدي.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في تكثيف الحملات على مدار الساعة بجميع مراكز وقرى المحافظة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات، بما يساهم في حماية صحة وسلامة الجميع وتحقيق الصالح العام.

أسيوط سوق الدواء تداول الأدوية مديرية التموين هيئة الدواء المصرية أخبار أسيوط مركز البداري

