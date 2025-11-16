استمر تحت الملاحظة.. نيفين نظيف تطمئن الجمهور عن حالة الموسيقار عمر خيرت

كشفت نيفين نظيف، مديرة الاعلام بالشركة المسئولة عن إدارة أعمال المايسترو عمر خيرت، عن الحالة الصحية للموسيقار الكبير، قائلة “ عمر خيرت تعرض لضيق تنفس في الرئة ودور برد شديد ونزلة شعبية”.

وقالت نيفين نظيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الموسيقار عمر خيرت، استمر في الرعاية تحت الملاحظة لأن الصحة أهم شئ، حتى أنه اتخذنا قرار بتأجيل حفلات نوفمبر".

وتابعت مديرة الاعلام بالشركة المسئولة عن إدارة أعمال المايسترو عمر خيرت، أن الأطباء أكدوا أن الموسيقار عمر خيرت يحتاج لرعاية وبداية من الشهر القادم سيتسكمل حفلاته.