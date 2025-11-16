تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، ما أعاد حالة الترقب داخل سوق الذهب بين المستثمرين والراغبين في الشراء. 

سعر الذهب اليوم

سجّل  سعر الذهب اليوم تراجعًا بقيمة وصلت إلى نحو 195 جنيهًا مقارنة بسعره قبل ثلاثة أيام فقط، فيما تكبد الجنيه الذهب خسارة حادة بلغت 1560 جنيهًا في الفترة الزمنية نفسها، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق محليا وعالميا.

500 جنيه تراجع| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

سبب تراجع سعر الذهب

هذا الهبوط الأخير في الأسعار جاء متزامنًا مع تحركات مؤثرة على الساحة العالمية، إذ يشهد الذهب عالميًا تقلّبات نتيجة تغيرات مستمرة ابرزها حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة والتورات الجيوسياسية.

ومع ارتفاع الطلب على الذهب أحيانًا كملاذ آمن، أو تراجعه في أحيان أخرى مع تحسن شهية الاستثمار في الأصول الأخرى، يتأثر سوق محلات الصاغة مباشرة، لذلك باتت متابعة سعر الذهب اليوم أمرًا حيويًا للمواطنين في ظل حساسية الأسعار أمام أي تغير اقتصادي خارجي.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل الجنيه الذهب اليوم سعر 43640 جنيهًا للشراء و43480 جنيهًا للبيع، ليواصل بذلك مسار التراجع الذي بدأه منذ عدة أيام.

 ويُعد الجنيه الذهب أكثر أدوات الاستثمار في الذهب تداولًا في مصر، نظرًا لأنه يحتوي على ثمانية جرامات من عيار 21، والذي يُعد الأكثر تفضيلًا بين المستهلكين.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب المتداولة محليًا، 6234 جنيهًا للشراء و6211 جنيهًا للبيع. ورغم أن هذا العيار لا يُباع بكثافة في السوق مقارنة بعيار 21، إلا أن أسعار العيارات كلها تتحرك وفق موجة واحدة صعودًا أو هبوطًا، وتظل متابعة سعر الذهب اليوم أحد المؤشرات الأكثر وضوحًا لحالة السوق.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5714 جنيهًا للشراء و5693 جنيهًا للبيع، وهو العيار الذي يجمع بين النقاء المرتفع والسعر المناسب، ويعتمد عليه عدد من الأسر في المشغولات اليومية، خصوصًا في المحافظات التي يشيع فيها استخدام هذا النوع من الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر انتشارًا في أغلب المحافظات ويستخدم في معظم المشغولات الذهبية، 5455 جنيهًا للشراء و5435 جنيهًا للبيع. 

ويظل عيار 21 هو المؤشر الأكثر متابعة داخل السوق، إذ يعكس بصورة واضحة اتجاهات الشراء والبيع، كما ترتبط به حركة الجنيه الذهب. 

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم 4676 جنيهًا للشراء و4658 جنيهًا للبيع، ويُقبل عليه عدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج، نظرًا لاعتدال سعره مقارنة بباقي الأعيرة، فيما يظل تأثره المباشر بسعر الدولار والأسعار العالمية عاملًا رئيسيًا يحدد قيمة تداوله.

 

