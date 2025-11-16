أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأحد

أعلى سعر شراء: 6211 جنيها

أقل سعر بيع: 6234 جنيها

متوسط السعر 6228 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

أعلى سعر شراء : 5435 جنيها

أقل سعر بيع: 5455 جنيها

متوسط السعر: 5450 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأحد

أعلى سعر شراء: 4659 جنيها

أقل سعر بيع: 4679 جنيها

متوسط السعر: 4467 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأحد

أعلى سعر شراء: 3623 جنيها

أقل سعر بيع: 3637 جنيها

متوسط السعر: 3628 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 43512 جنيها

أقل سعر بيع: 44160 جنيها

متوسط السعر: 43836 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأحد

سعر شراء أوقية الذهب سجلت: 193375 جنيه

سعر البيع: : 193910 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4080.85 دولار .

ارتفاع محلي وعالمي

وكانت أسعار الذهب سجلت في السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 2.1%، مدعومة بتراجع الدولار وتصاعد التوقعات بخفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.