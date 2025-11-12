سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية،خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء لجرام الذهب عيار 24: 6278 جنيها

أقل سعر بيع لجرام الذهب عيار 24: 6301 جنيها

متوسط سعر جرام الذهب عيار 6292 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء لجرام الذهب عيار 21 : 5497جنيها

أقل سعر بيع: 5515 جنيها

متوسط السعر: 5508جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء: 4710 جنيها

أقل سعر بيع: 4726 جنيها

متوسط السعر: 4718 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء: 3663 جنيها

أقل سعر بيع: 3677 جنيها

متوسط السعر: 3668 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء: 43992 جنيها

أقل سعر بيع: 44640 جنيها

متوسط السعر: 44316 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء

سعر الشراء:196220 جنيه

سعر البيع:195150 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4132.57 دولار .

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.