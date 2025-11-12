قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الذهب يرتفع عالميًا ومحليًا وسط ترقب الأسواق لإنهاء الإغلاق الحكومي

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لتصويت حاسم في الكونجرس الأمريكي بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسابيع، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

 أسعار الذهب بالسوق المحلية
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5525 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 5 دولارات ليصل إلى 4135 دولارًا. وأضاف أن عيار 24 سجل 6326 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4744 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44,280 جنيهًا.


وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد صعدت أمس الثلاثاء بنحو 20 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5495 جنيهًا وأغلق عند 5515 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4112 إلى 4130 دولارًا.

الأسواق الأمريكية 
وتترقب الأسواق الأمريكية تصويت مجلس النواب على مشروع قانون تمويل مؤقت لإعادة فتح الحكومة وتمديد تمويل الوكالات الفيدرالية حتى يناير وسبتمبر 2026، بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 60 مقابل 40 صوتًا مطلع الأسبوع الجاري، في خطوة اعتُبرت حاسمة نحو إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.


هذا التقدم خفف من حدة المخاوف المالية قصيرة الأجل، لكنه أبقى المستثمرين في حالة حذر وترقب، بانتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤجلة، والتي قد توضح مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
ورغم محدودية المكاسب، يظل الذهب مدعومًا بتوجهات الفيدرالي الحذرة واستمرار المخاطر الجيوسياسية، خصوصًا مع صدور بيانات 

توظيف أمريكية ضعيفة عززت توقعات خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي حاليًا قرب 99.65 نقطة بعد أن أنهى سلسلة خسائر دامت خمسة أيام، مما حدّ نسبيًا من ارتفاع الذهب، في حين تراجعت جاذبية المعدن كملاذ آمن مع انحسار التوترات التجارية بعد مراجعة المحكمة العليا شرعية التعريفات الجمركية الأمريكية.


وفي سياق البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير ADP أن الولايات المتحدة فقدت نحو 11,250 وظيفة في القطاع الخاص خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر، في حين سجل التقرير الشهري الأخير زيادة بـ 42 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات، رغم استمرار موجة تسريح واسعة أعلن عنها أصحاب العمل بلغت 153,074 وظيفة في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ عام 2003.


من الناحية الفنية، أكد بنك ANZ أن الذهب “اخترق مستوى المقاومة عند 4050 دولارًا”، مشيرًا إلى أن تجاوز النطاق بين 4160 و4170 دولارًا للأونصة قد يدفع الأسعار نحو القمم التاريخية عند 4380 دولارًا.


وفي مذكرة أخرى، توقع بنك جي بي مورغان أن تتحول البنوك المركزية والمستهلكون إلى مشترين نشطين عند التراجعات السعرية، مرجحًا أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5000 دولار للأوقية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وحتى الآن، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 57% منذ بداية العام، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، وتخفيف السياسة النقدية، وتزايد توجه الدول نحو إلغاء الدولرة، إلى جانب تدفقات قوية على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.

