سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 12-11-2025

شهد سعر الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5490 جنيهًا للبيع، و5440 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24

6285.75 جنيه للبيع.

6228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

5762 جنيه للبيع.

5709.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

5500 جنيهًا للبيع.

5450 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

4714.25 جنيه للبيع.

4671.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

3666.75 جنيهًا للبيع.

3633.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

3142.75 جنيه للبيع.

3114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

2357.25 جنيه للبيع.

2335.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

44000 جنيه للبيع

43600 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

4119.56 دولار للبيع.

4119.19 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميًا:

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025 نحو 4139 دولارًا للأوقية، حسبما ذكرت الشعبة.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.