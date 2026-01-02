قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تقود السيارات الصينية والإنتاج المحلي مع خفض الفائدة اتجاه الأسعار في مصر خلال 2026؟

قطاع السيارات
قطاع السيارات
أحمد عبد القوى

تبدأ سوق السيارات في مصر عام 2026 في ظل ظروف اقتصادية مختلفة عن السنوات الماضية، حيث تتلاقى عدة عوامل قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الأسعار وقرارات الشراء.

 ويأتي في مقدمة هذه العوامل التوسع في انتشار السيارات الصينية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، إلى جانب استمرار الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة، وهي متغيرات تساهم في رسم ملامح جديدة لسوق السيارات خلال الفترة المقبلة.

تمثل أسعار الفائدة أحد العناصر الأساسية المؤثرة في السوق، خاصة أن نسبة كبيرة من مشتريات السيارات تعتمد على أنظمة التقسيط.

 وخلال عام 2025 شهدت الفائدة تراجعًا ملحوظًا، مع توقعات باستمرار هذا المسار خلال عام 2026 بخفض إضافي.

 هذا التطور ينعكس على تكلفة التمويل ويؤدي إلى تخفيف الأعباء الشهرية على المشترين، ما يجعل قرار اقتناء سيارة أكثر سهولة ويعزز من نشاط السوق بشكل عام.

وعلى جانب العرض، تشهد السوق المصرية وفرة ملحوظة في المعروض من السيارات، مدعومة بارتفاع المخزون لدى بعض الوكلاء والمعارض. هذا الوضع يساهم في زيادة العروض الترويجية والخصومات المتاحة، مع تركيز أكبر على تنشيط حركة البيع وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، وهو ما ينعكس في صورة أسعار أكثر مرونة.

في السياق نفسه، أصبح للسيارات الصينية دور متزايد في تشكيل خريطة السوق، حيث توفر بدائل متعددة بأسعار أقل نسبيًا مقارنة بالسيارات الأوروبية واليابانية والكورية. ومع التحسن المستمر في مستويات الجودة والتجهيزات، باتت هذه السيارات خيارًا مقبولًا لشريحة واسعة من المستهلكين، ما يعزز المنافسة ويمنح السوق تنوعًا أكبر في الفئات السعرية.

كما يساهم التوسع في الإنتاج المحلي للسيارات داخل مصر في زيادة حجم المعروض وتقليل بعض التكاليف المرتبطة بالاستيراد والنقل. هذا التوسع يدعم تقديم سيارات بأسعار أكثر تنافسية، ويشجع على تحريك المبيعات داخل السوق المحلية.

وبناءً على هذه المعطيات، تشير التقديرات إلى أن أسعار السيارات قد تشهد مزيدًا من التراجع خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف التأثير من فئة لأخرى. ويُعد الربع الأول من العام فترة مناسبة للراغبين في الشراء على المدى القريب، بينما قد يتيح الانتظار لبضعة أشهر إضافية فرصًا أفضل للاستفادة من تحسن شروط التمويل وتنوع العروض المتاحة في سوق تتجه تدريجيًا نحو مزيد من التوازن.

سيارة عام جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

ترشيحاتنا

القوات في حضرموت

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

ألعاب نارية - أرشيفي

نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

صورة تعبيرية

أسعار النفط ترتفع مع بداية 2026 وسط ترقب اجتماع أوبك+

بالصور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد