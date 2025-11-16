قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
الرحيل المفاجئ صدمني.. كمال درويش يكشف كواليس الظهور الذي لم يتم لـ محمد صبري
حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم 16-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب داخل الأسواق المصرية مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-11-2025 بدون تغيير.

الذهب يثبت

وتعرض سعر جرام الذهب لحالة من الثبات منذ آخر تداول له أمس علي مستوي محلات الصاغة المصرية .

تحركات الذهب أمس

وفقد سعر الذهب نحو 15 جنيها علي الأقل من قيمته  داخل محلات الصاغة

سعر الذهب

تراجع مستمر

وتعرض سعر الذهب على مدار الأسابيع القلائل الماضية لمزيد من التراجعات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة بقيمة بلغت نحو 500 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 5420 جنيها 

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6194 جنيها للبيع و 6234 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5420 جنيه للبيع و 5455 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4645 جنيها للبيع و 4674 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3613 جنيها للبيع و 3636 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و 43.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4084 دولارا للبيع و 4085 دولارا للشراء

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

شعبة الذهب 

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن اللافت في حركة الذهب هذا الأسبوع هو حدة الحركة الأسبوعية في السوق المحلي، موضحًا أن المعدن الأصفر حقق مكاسب واضحة خلال الأيام الماضية، لكنه سرعان ما فقد جزءًا كبيرًا منها في جلسة أمس، في انعكاس مباشر للتقلبات التي شهدها الذهب عالميًا.

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

وأوضح أن الذهب في مصر أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبي بنسبة 2.3%، بعدما بدأ الأسبوع عند 5345 جنيهًا للجرام وأغلق عند 5465 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى عند 5650 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5340 جنيهًا للجرام.

وأكد واصف أن الهبوط الحاد أمس لم يكن مفاجئًا، إذ جاء متأثرًا بتراجع قوي في سعر الأونصة عالميًا، لكن الصورة العامة تشير إلى أن الذهب استطاع رغم ذلك الخروج من الأسبوع في المنطقة الإيجابية.

وأشار إلى أن حالة الحذر ما تزال مسيطرة على السوق المحلية، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب في الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن أي موجة تصحيح قادمة ستظل مرتبطة بتحركات الأونصة العالمية، في ظل استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار بالبنوك.

