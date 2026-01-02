تسريبات تكشف عن تحديثات جذرية في منظومة كاميرا Galaxy S26 Ultra

بدأت ملامح الجيل القادم من هواتف سامسونج الرائدة، وتحديداً طراز Galaxy S26 Ultra، في الظهور من خلال تقارير تقنية تركز بشكل مكثف على منظومة التصوير.

وتشير البيانات المسربة إلى أن العملاق الكوري الجنوبي يخطط لإحداث نقلة نوعية في قدرات التقريب ومعالجة الصور، سعياً للحفاظ على صدارته في سوق الهواتف الذكية المخصصة للتصوير الاحترافي.

تطوير مستشعرات التقريب والزاوية العريضة في Galaxy S26 Ultra

تفيد التسريبات بأن سامسونج تتجه لاستبدال المستشعرات القديمة في كاميرات التقريب (Telephoto) والزاوية فائقة الاتساع (Ultrawide).

ومن المتوقع أن يتم تزويد هاتف Galaxy S26 Ultra بمستشعر جديد للعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل؛ مما يمثل ترقية ضخمة تتيح التقاط صور بمجال رؤية واسع مع الحفاظ على تفاصيل حادة وتقليل التشويش في الإضاءة المنخفضة.

أما فيما يخص عدسة التقريب، فتشير التقارير إلى اعتماد مستشعر جديد كلياً يدعم التقريب البصري المتغير، ما يسمح بالانتقال السلس بين مستويات التقريب المختلفة دون فقدان الجودة، وهو تحديث يهدف إلى معالجة الفجوة بين مستويات التقريب الرقمي والبصري.

المستشعر الرئيسي وتقنية "الدقة الفائقة"

رغم التوقعات ببقاء الدقة عند 200 ميجابكسل للمستشعر الرئيسي، إلا أن التسريبات تؤكد أن سامسونج ستستخدم جيلاً جديداً من مستشعرات ISOCELL المخصصة. يتميز هذا المستشعر بقدرة أعلى على امتصاص الضوء بفضل تقنية "ترانزستور الطبقتين"، مما يحسن المدى الديناميكي (Dynamic Range) بشكل ملحوظ ويقلل من الضجيج الرقمي في الصور الليلية.

الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور

إلى جانب العتاد، ستلعب شريحة المعالجة القادمة Snapdragon 8 Elite Gen 5 دوراً محورياً في تحسين جودة الصورة. وتوضح التقارير أن محرك المعالجة العصبية (NPU) سيتولى مهام:

تحسين الملامح: معالجة فورية للوجوه والأنسجة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الفيديو السينمائي: تطوير ميزة العزل وتتبع الأجسام المتحركة بدقة 8K.

التقريب الهجين: دمج بيانات المستشعرات المتعددة لإنتاج صور واضحة حتى عند مستويات تقريب تصل إلى 100x.

موعد الكشف والتوقعات السوقية

من المتوقع أن تعلن سامسونج عن هذه التحسينات رسمياً خلال مؤتمرها السنوي Galaxy Unpacked المقرر عقده في الربع الأول من عام 2026.

ويرى مراقبون أن هذه التحديثات تأتي استجابةً للمنافسة المتزايدة من الهواتف الصينية التي بدأت تتبنى مستشعرات بحجم "1 بوصة"، حيث تراهن سامسونج على الدمج بين دقة المستشعر العالية وذكاء البرمجيات.