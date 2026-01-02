قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن تحديثات جذرية في منظومة كاميرا Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
احمد الشريف

بدأت ملامح الجيل القادم من هواتف سامسونج الرائدة، وتحديداً طراز Galaxy S26 Ultra، في الظهور من خلال تقارير تقنية تركز بشكل مكثف على منظومة التصوير. 

وتشير البيانات المسربة إلى أن العملاق الكوري الجنوبي يخطط لإحداث نقلة نوعية في قدرات التقريب ومعالجة الصور، سعياً للحفاظ على صدارته في سوق الهواتف الذكية المخصصة للتصوير الاحترافي.

تطوير مستشعرات التقريب والزاوية العريضة في Galaxy S26 Ultra

تفيد التسريبات بأن سامسونج تتجه لاستبدال المستشعرات القديمة في كاميرات التقريب (Telephoto) والزاوية فائقة الاتساع (Ultrawide). 

ومن المتوقع أن يتم تزويد هاتف Galaxy S26 Ultra بمستشعر جديد للعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل؛ مما يمثل ترقية ضخمة تتيح التقاط صور بمجال رؤية واسع مع الحفاظ على تفاصيل حادة وتقليل التشويش في الإضاءة المنخفضة.

أما فيما يخص عدسة التقريب، فتشير التقارير إلى اعتماد مستشعر جديد كلياً يدعم التقريب البصري المتغير، ما يسمح بالانتقال السلس بين مستويات التقريب المختلفة دون فقدان الجودة، وهو تحديث يهدف إلى معالجة الفجوة بين مستويات التقريب الرقمي والبصري.

اقرأ أيضًا:

المستشعر الرئيسي وتقنية "الدقة الفائقة"

رغم التوقعات ببقاء الدقة عند 200 ميجابكسل للمستشعر الرئيسي، إلا أن التسريبات تؤكد أن سامسونج ستستخدم جيلاً جديداً من مستشعرات ISOCELL المخصصة. يتميز هذا المستشعر بقدرة أعلى على امتصاص الضوء بفضل تقنية "ترانزستور الطبقتين"، مما يحسن المدى الديناميكي (Dynamic Range) بشكل ملحوظ ويقلل من الضجيج الرقمي في الصور الليلية.

الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور

إلى جانب العتاد، ستلعب شريحة المعالجة القادمة Snapdragon 8 Elite Gen 5 دوراً محورياً في تحسين جودة الصورة. وتوضح التقارير أن محرك المعالجة العصبية (NPU) سيتولى مهام:

تحسين الملامح: معالجة فورية للوجوه والأنسجة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الفيديو السينمائي: تطوير ميزة العزل وتتبع الأجسام المتحركة بدقة 8K.

التقريب الهجين: دمج بيانات المستشعرات المتعددة لإنتاج صور واضحة حتى عند مستويات تقريب تصل إلى 100x.

موعد الكشف والتوقعات السوقية

من المتوقع أن تعلن سامسونج عن هذه التحسينات رسمياً خلال مؤتمرها السنوي Galaxy Unpacked المقرر عقده في الربع الأول من عام 2026.

 ويرى مراقبون أن هذه التحديثات تأتي استجابةً للمنافسة المتزايدة من الهواتف الصينية التي بدأت تتبنى مستشعرات بحجم "1 بوصة"، حيث تراهن سامسونج على الدمج بين دقة المستشعر العالية وذكاء البرمجيات.

Galaxy S26 Ultra سامسونج Galaxy

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

ترشيحاتنا

المقارئ القرآنية

مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

من المسجد إلى الطريق.. غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

من المسجد إلى الطريق.. الأوقاف: غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

إزالة اللافتات من شوارع الاسكندرية

لاستعادة المظهر الجمالي.. حملات لإزالة اللافتات من شوارع الإسكندرية | صور

بالصور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد