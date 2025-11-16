Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

تصدرت المهندسة أميرة حسان الشهير بـ"أميرة الذهب" تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما زعم رواد السوشيال ميديا تداول مقطع فيديو فاضح لها برفقة خليجي لتؤكد أميرة الذهب أنها تتعرض لمحاولات تشويه بسبب عملها وأن المقاطع المتداولة مخلقة بالذكاء الاصطناعي Ai.

وفي أول تعليق رسمي لها بعد انتشار الفيديو خرجت أميرة الدهب لتوضيح موقفها بشكل حاسم تجاه الشائعات والمحتوى المفبرك الذي طُرح خلال الأيام الماضية، وأكدت أميرة الدهب في منشور لها: “مسا مسا ع المسكرين، لا تقلقوا، إحنا في بلد القانون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص صنع فيديو AI أو نشره لتشويه سمعة أو اسم أميرة الدهب ومش هنلتفت أكتر من كده للهراء وأنا كـ ست مصرية مهندسة وتاجرة كعادتي مركزة في تجارتي الناجحة".

وأوضحت أميرة الدهب، عبر حساباتها الرسمية، أن كل ما يُنشر من فيديوهات أو صور مفبركة هو شائعات تهدف لتشويه السمعة، وأن تركيزها الكامل منصب على مشاريعها وأعمالها في عالم الذهب، مؤكدًة أنها لن تسمح لأي محتوى زائف بأن يؤثر على سمعتها أو على أعمالها.