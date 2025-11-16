بضاعة بـ69 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات فى مواجهة مع الشرطة بالصعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى أسيوط وسوهاج .



أكدت معلومات وتحريات قطاعي ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة ، سبق الحكم عليهم بالسجن فى جنايات "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – بلطجة ") بنطاق محافظتى "أسيوط ، سوهاج"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 840 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، أفيون ، هيروين" – عدد من الأقراص المخدرة – 150 قطعة سلاح نارى متنوع "40 بندقية آلية ، 77 بندقية خرطوش ، 32 فرد خرطوش ، طبنجة") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (69) مليون جنيه.