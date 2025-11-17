عزيز الشافعي: تسريب أغنية صاحبتي تعدي على حقوقي كمؤلف وملحن

أصدر الملحن والشاعر عزيز الشافعى بيانًا رسميًا وجه فيه هجومًا حادًا للجهة التى قامت بتسريب أغنية «صاحبتي» بصوت الفنان محمد فؤاد، مشيراً إلى أن ما حدث يمثل تعديًا واضحًا على حقوقه كمؤلف وملحن.

وقال الشافعى إن الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع الموزع توما، وكانت ضمن اختيارات محمد فؤاد، لكن لم يتم التنازل عنها لصالح أى جهة، مشددًا على أن التسريب ألحق به ضررًا كبيرًا، وكذلك بالمطرب كريم محسن الذى من المقرر أن تصدر الأغنية بصوته ضمن ألبومه الجديد خلال أيام.

وأضاف فى بيانه: «بعتبر الجهة اللى سربت الأغنية بدون حق جهة معتديه على حقوقي بدون سبب، وخلافًا للتقاليد المتبعة لحماية حق المؤلف والملحن»، مطالبًا باحترام حقوق الملكية الفنية وعدم العبث بمجهود صنّاع الموسيقى.





