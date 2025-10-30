إلهام عبد البديع تكشف للمرة الأولى عن حقيقة انفصالها عن الملحن وليد سامي

حلت الفنانة إلهام عبد البديع كضيفة على برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمني بدراوي المذاع على قناة النهار، لتحسم جدل اعتزالها الفن، وحقيقة طلاقها من الملحن وليد سامي، وتحدثت عن طفولتها وأعمالها الفنية الجديدة.

تحدثت الفنانة إلهام عبد البديع عن حقيقة اعتزالها الفن قائلة، " لم اعتزل الفن ولكن الحساب الشخصي لي تم تهكيره، وعلمت من الشخص الذي فعل ذلك، وهناك أشخاص افتكرت أني هكرت السوشيال ميديا بتاعتي لكن هذا ليس صحيح، فأنا أحب شغلي ولا احتاج لـ تريند ".

وقالت إلهام عبد البديع عن دورها في مسلسل ولاد تسعة، يعتبر من الأدوار المهمة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وتقمصت الدور بصورة كبيرة، لدرجة أنني دخلت في اكتئاب شديد، وقد بذلت مجهود كبير في الدور وسافرت من أجل دراسة الشخصية بكل تفاصيلها، وكان هناك مشهد في المسلسل وهو وفاة شقيقتي، صورته لدرجة أن المخرج كان لا يريد أن يوقف التصوير بسبب اندماجي الشديد ".

وعن دور بطولة رفضته إلهام قالت، رفضت دور مع مخرج كبير بسبب أن أول مشهد لي كان في السرير، وهذا صعب أن أقدمه، فأنا لا أبحث عن إثارة الجدل فدائماً أقدم كل شئ مناسب لي ولشخصيتي، حتي إن ظهرت بأكثر من فستان غير مناسب على السوشيال ميديا فمن الوارد أن تحدث أخطاء".

تحدثت الفنانة إلهام عبد البديع عن الفنان أمير كرارة قائلة، " بحبه جداً وهو ممثل متميز، وهو الذي اقترح عليا أن أقوم بمشروع خاص بجانب التمثيل، وبالفعل قدمت ذلك من قريب وافتتحت اتيلية خاص بفساتين السيدات، لأن معظم البنات تحت الفساتين ".

وعن مشاركتها الفنان تامر حسني أول أعمالها السينمائية قالت، "وقف بجوار وساعدني في بداية مشواري الفني، خاصة عندما قدمت مشهد خارج في فيلم عمر وسلمي، تحدث مع المخرج محمد سامي من أجل حذف المشهد ونصحني وقال لي خليكي إلهام زي ماأنتي منغير متغيري أي حاجة عشان توصلي أسرع للناس، وبعد تدخل تامر حسني تم حذف نصف المشهد".

وتحدثت عن الزعيم عادل إمام قائلة، "أنه كان حلم من أحلامها العمل معه، ولكنها قد اعتذرت عن دورها بسبب مشاركتها وقتها في مسلسل اهو ده اللي صار مع الفنانة روبي، ولكن إذ عاد الزمن مرة أخرى كنت سوف اعتذر عن دوري مع روبي ".

طفولة إلهام عبد البديع

فجرت الفنانة إلهام عبد البديع مفأجاة لم تكن متوقعة بشأن طفولتها قائلة، "كنت طفلة شقية جداً، وأكبر مصيبة عملتها شيلت شعري، وعشت مع جدتي منذ كان عمري حوالي 10 سنوات، وذلك بسبب وفاة والدتي عندما كان عمري شهرين، فلم اكتشف وفاتها سوي عندما كنت في 5 ابتدائي، فمنذ أن كبرت عرفت أن والدتي هي التي أمامي، وبعد معرفتي لذلك الأمر شعرت بـ لخبطة وقلق في حياتي، وكنت سعيدة بالعيش مع جدتي لأنها ست بسيطة وكانت تشجعني على كل ماأحب خاصة الفن ".

وعن حقيقة حسم علاقتها بزوجها الملحن وليد سامي قالت، "مش هقول انا مطلقة ولالا، دي حياتي الشخصية، وفي النهاية هو شخص ساعدني في حياتي وأكن له كل احترام وتقدير".

وعن حقيقة القبض عليه بسبب مطاردته له بالسيارة قالت، "كنا متخانقين وأنا زعلت وسوقت سيارتي بسرعة كبيرة، وكنت اتحدث مع أصدقائي على الهاتف، وجاء ورائئ بسيارته، وحاول أن يهديني، ولكني لم أريد أن اتدث في ذلك الوقت، وكنت هعمل حادثة كبيرة على الطريق السريع، فاعتقد البعض أن هناك أحد يطاردني، وذهبنا للقسم، ولكن اتصالحنا واحنا راجعين في الطريق".

وتحدثت عن أعمالها الفنية المقبلة قائلة، "اشارك في المارثون الرمضاني 2026 بمسلسلين وأوعد الجمهور بأنه سوف يشاهد أعمال فنية قوية خلال الفترة المقبلة " .