الملحن مدين: تسريب أغاني محمد فؤاد يهدد الحقوق الفنية والمادية للصناع

أكد الملحن مدين، أنه تم تسريب أغنيتين جديدتين بصوت الفنان محمد فؤاد من ألحانه، موضحًا أن تسريب الأغاني جاء بجودة ضعيفة لا تعكس المستوى الحقيقي للعمل، رغم أن الأغنيتين كانتا جزءًا من ألبوم ضخم الإنتاج يضم نخبة من أبرز صُنّاع الموسيقى في مصر.

ضياع حقوق فنية ومادية

وأضاف "مدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن تسريب الأغاني تسبب في ضياع حقوق فنية ومادية لجميع المشاركين في العمل، قائلًا: "الناس وحشاها صوت محمد فؤاد، وكلنا بنعشقه، لكن اللي حصل بيضيع مجهود كبير وبيفقد الأغاني ذهوتها".

تسريب الأعمال الفنية

وأوضح مدين، أن تسريب الأعمال الفنية يتسبب في إهدار حقوق الملحنين والمؤلفين والموزعين، مشيرًا إلى أن التسريبات عادة ما تكون بدافع تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، لكنه لا يعتقد أن الهدف من التسريب كان تشويه صوت الفنان محمد فؤاد، بل إن ردود الفعل الإيجابية تؤكد أن الجمهور ما زال متعشقًا لصوته.

ووجه مدين رسالة حادة إلى من قاموا بتسريب الأغاني، مؤكدًا أنهم تسببوا في ضرر بالغ لكل الأطراف، لأن الجمهور لم يسمع الأغنيات بالجودة المطلوبة، قائلًا: "من سرب الأغاني تصرف بشكل عشوائي، وأضر بالعمل الفني ككل".