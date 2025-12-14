قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
بدأت شركة OPPO بنشر نظام التشغيل ColorOS 16 المستقر والمبني على نظام Android 16 لهاتف Find N2 Flip في 9 ديسمبر. يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون الإصدار  الوصول إلى التحديث، مع جدولة عمليات النشر الدولية لاحقًا.

ميزات نظام تشغيل ColorOS 16

يقدم التحديث العديد من التحسينات في الخلفية قد تُسبب مؤقتًا ارتفاعًا في درجة الحرارة، وبطئًا في الأداء، وزيادة في استهلاك البطارية لعدة أيام. تنصح OPPO بعمل نسخة احتياطية من العديد من البيانات مسبقًا وتحديث تطبيقات الطرف الثالث من خلال متجر التطبيقات لمعالجة أي مشاكل محتملة في التوافق مع نظام Android 16. يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن الأخطاء بالاتصال على *#800#.
يرتكز نظام ColorOS 16 على وظائف الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة تطبيقات OPPO AI. تتيح ميزة AI Mind Space تسجيل ملاحظات صوتية مدتها 60 ثانية عبر الضغط المطوّل على زر Snap، ثم تنظيمها تلقائيًا في مجموعات ذكية. كما يتيح التكامل مع Google Gemini إجراء عمليات بحث باللغة الطبيعية وتلخيص المحتوى المحفوظ.

يقوم مساعد التسجيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإنشاء عناوين وملخصات تلقائية للتسجيلات مع تطبيق تقنية تقليل الضوضاء لتحسين الوضوح. يوفر برنامج الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي أدوات لإنشاء المحتوى، حيث يقوم بإنشاء تعليقات لوسائل التواصل الاجتماعي من الصور وتحويل النصوص إلى خرائط ذهنية أو جداول.

حظيت خاصية الاتصال بين الأجهزة بتحسينات كبيرة. يمكن للمستخدمين استقبال مكالمات ورسائل SMS من أجهزة iPhone والرد عليها على جهاز Find N2 Flip عند الاتصال عبر البلوتوث. كما تتيح خاصية عرض إشعارات iPhone عرض تنبيهات التطبيقات على جهاز OPPO. وتدعم خاصية عرض شاشة الكمبيوتر التحكم المتزامن في خمس نوافذ تطبيقات.
تأتي تحسينات الأداء من خلال محرك Trinity، الذي يحافظ على معدلات إطارات ثابتة أثناء تعدد المهام المكثف، ومحرك Luminous Rendering، الذي يقدم رسوم متحركة سلسة على مستوى النظام.

تشمل ميزات التصوير تقنية AI Portrait Glow لتحسين إضاءة الوجه، وتقنية Motion Photo Collage مع إمكانيات تحرير الحركة البطيئة، ومحرر فيديو شامل يوفر تقليم المقاطع وتعديلات السرعة وتحويل التنسيق.

تُقدم الواجهة سمات Flux، وخيارات أدوات موسعة، وتنبيهات Aqua Dynamics المباشرة، وجماليات Luminous Design المُحدثة.

تتحسن إجراءات الأمان من خلال وظيفتي قفل الهاتف عبر الاتصال وقفل شريحة SIM في تطبيق OPPO Lock. تتيح وظيفة قفل الهاتف عبر الاتصال إغلاق الجهاز عن بعد، بينما يقوم قفل شريحة SIM بتأمين الهاتف فور إزالة شريحة SIM.

نظام التشغيل ColorOS 16 شركة Oppo نظام Android 16 الذكاء الاصطناعي

