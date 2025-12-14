خبير تحكيمي: ماينفعش فريق أفريقي يحصل على كأس التحدي قبل الأهلى

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي على خسارة نادي بيراميدز امام فلامنجو في كأس التحدي .

وكتب عامر العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "‏بصراحة وبدون تحيز ماينفعش فريق أفريقي كان يحصل على كأس التحدي قبل النادي الأهلى المصرى ومن الآخر قريباً بإذن الله تعالى لنا عودة

نجح فلامنجو البرازيلى، في تحقيق الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة في القاء الذي جمع بينهما منذ قليل باستاد أحمد بن على بالدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي، ومازال الفريق البرازيلى متقدما بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة توج فلامنجو بلقب كأس التحدي وتأهل لمواجهة بطل أوروبا باريس سان جيرمان في المباراة النهائية والمقرر لها 17 ديسمبر الجاري بالدوحة

واجه بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء اليوم على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.