الملحن مدين يفاجئ جمهوره بـ"حفلة صيفية" جديدة على يوتيوب

أعلن الملحن مدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عمل جديد يحمل طابعًا احتفاليًا، يجمع فيه مجموعة من أبرز أعماله خلال موسم الصيف، وذلك في شكل حفلة غنائية مسجلة من المنتظر عرضها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكتب مدين في منشوره علي فيس بوك

"وعدتكم إن فيه مفاجأة حلوة، وإن الصيف لسه ما خلصش... ودلوقتي جه معاد إني أقولكم المفاجأة. حبيت أجمعلكم جزء من أعمالي في الصيف و أغنيها معاكم في شكل حفلة، يا رب تعجبكم. استنوا الحفلة كاملة على اليوتيوب بكرة إن شاء الله الساعة ٨ بالليل، واستنوا حفلات كتير جاية

الحفلة، التي تحمل اسم "الحفلة"، تأتي تحت إنتاج مدين ستوديو، وتشير إلى اتجاه جديد يتبناه الملحن نحو التواصل المباشر مع جمهوره من خلال المحتوى الرقمي، مع وعود بحفلات ومفاجآت فنية مقبلة.

الجدير بالذكر أن مدين يُعد من أبرز الملحنين في الساحة الغنائية المصرية والعربية، وتعاون مع نخبة من نجوم الصف الأول خلال السنوات الماضية، محققًا نجاحات كبيرة بألحانه المتميزة.