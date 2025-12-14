خالد الغندور: بيراميدز نادٍ مصري ولازم كلنا ندعمه

علق الإعلامي خالد الغندور علي خسارة بيراميدز أمس أمام فلامنجو في كاس التحدي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "تخيلوا فيه ناس فرحانة إن بيراميدز خسر غريبة مش ده ناد مصري و لازم كلنا ندعمه.

ووضع فريق فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، حدا لمغامرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وتقدمه في بطولة إنتركونتيننتال، ليتغلب عليه بنتيجة 2 / صفر بنصف نهائي كأس التحدي.

وسجل ليوناردو بيريرا الهدف الأول لفلامنجو في الدقيقة 24، بينما أضاف دانيلو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ويتقابل فلامنجو مع باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا يوم الأربعاء المُقبل.

وخسر بيراميدز زيادة حصته المالية من المشاركة في البطولة مكتفيا ب2 مليون دولار بعد وداع البطولة.

كما خسر بيراميدز فرص تخطي إنجازات الأهلي الذي لم يتأهل الي نهائي بطولة العالم بشكلها القديم والجديد.

فوز فلامنيجو

ونجح فريق فلامنيجو في تحقيق الفوز علي بيراميدز بهدفين نظيفين فقط في نصف نهائي بطولة الإنتركونتنتال.