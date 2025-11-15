فؤش وحميد وإيهاب وهشام يشعلون شتاء مدينتي بحضور كامل العدد.. صور

شارك النجوم محمد فؤاد وحميد الشاعري وايهاب توفيق وهشام عباس في احياء اولى فعاليات مهرجان شتاء مدينتي فى القاهرة الجديدة بحضور الالاف من الاسر والشباب من مختلف الاعمار.

كان في استقبال نجوم الحفل المنتج وليد منصور ود. ايمن زهران المشرف على المهرجان الشتوي لمدينتي.

وقدم النجوم الاربعة فؤش وحميد وايهاب وهشام عدد كبير من اغانيهم التي تألقوا بها طوال مشوارهم الفني منذ فترة التسعينيات وحتي الان على مدى قرابة 4 ساعات متواصلة من الطرب والرومانسية ووسط اجواء لايف مبهرة تم تجهيزها بمواصفات عالمية من اضاءة وصوت ومسرح و fire works .