محمد فؤاد عن افتتاح المتحف الكبير: مصر بتكتب فصل جديد من تاريخها العظيم

عبر المطرب الكبير محمد فؤاد، عن إعجابه الشديد وفخره بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل معلما حضاريا ضخما ومنارة ثقافية عالمية تليق بتاريخ مصر العظيم.

وشارك فؤش، جمهوره ومتابعيه على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" بمجموعة من صور الافتتاح، معلقا: "مصر بتكتب فصل جديد من تاريخها العظيم"، مضيفا أن هذا الافتتاح يتجاوز كونه مجرد فعالية ثقافية أو سياحية، قائلا: "افتتاح المتحف المصري مش بس حدث.. ده حكاية وطن بيحافظ على روحه".

افتتاح المتحف المصري الكبير

استغرق إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير أكثر من عقدين، ليفتتح على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من أهرامات الجيزة، بهدف تعزيز السياحة الثقافية وتقديم تجربة فريدة.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف العصور المصرية، ويستقبل الزوار في بهوه الرئيسي تمثال رمسيس الثاني، أما القلب النابض للمتحف فهو جناح الملك توت عنخ آمون، حيث تعرض مقتنياته الكاملة التي تفوق 5 آلاف قطعة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، ما يجعله صرحا عالميا ينتظره الجميع.