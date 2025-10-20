أزمة جديدة تضرب الوسط الفني.. تسريب أغنية "حليم" لمحمد فؤاد| تفاصيل

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الأوساط الفنية بعد تسريب أغنية جديدة بصوت الفنان محمد فؤاد تحمل اسم "حليم"، ما فتح باب التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التسريب ومصير طرح العمل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

صدمة الجمهور وتساؤلات حول الألبوم الجديد

فوجئ جمهور محمد فؤاد بانتشار الأغنية المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد البعض في البداية أنها من ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يعمل على تسجيله حاليًا، إلا أن المفاجأة أن الأغنية تعود فعلياً إلى ألبوم سابق كان من المقرر طرحه، قبل أن يتم التراجع عن المشروع بالكامل بسبب خلافات مع الشركة المنتجة.

تامر حسين يكشف التفاصيل

من جانبه، خرج الشاعر الغنائي تامر حسين عن صمته موضحًا حقيقة الأمر، حيث كتب منشورًا عبر حسابه على فيسبوك أكد فيه أن أغنية "حليم" من كلماته، وألحان مادين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأضاف أن الأغنية كانت ضمن مشروع ألبوم محمد فؤاد القديم الذي تم التراجع عنه نتيجة خلافات حادة بينه وبين الشركة المنتجة، مشيرًا إلى أنه كان قد تنازل عن حقوق الأغنية سواء لمحمد فؤاد أو للشركة، لكنه تفاجأ بتسريبها دون أي تنسيق أو إعلان رسمي، الأمر الذي تسبب ـ بحسب وصفه ـ في ضياع مجهود صناع العمل الفني.

أصل حكاية الأزمة مع شركة الإنتاج

تعود تفاصيل الأزمة إلى فترة سابقة حين تعاقد محمد فؤاد مع إحدى شركات الإنتاج على تنفيذ ألبوم جديد مكوّن من 12 أغنية، كتبها مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين من بينهم رامي جمال وتامر حسين وعزيز الشافعي وآخرون.

غير أن فؤاد قرر بشكل مفاجئ تغيير قائمة الأغاني بالكامل، ما رفضته الشركة نظرًا للتكلفة الكبيرة التي تكبّدتها، لينتهي العقد بين الطرفين دون الوصول إلى حل وسط.

انتقال الألبوم إلى عمر كمال وتسريبات جديدة

وبعد فسخ التعاقد، انتقل مشروع الألبوم إلى المطرب عمر كمال الذي قام بتسجيل الأغاني كاملة استعدادًا لطرحها رسميًا، إلا أن الأزمة تجددت مرة أخرى بعد تسريب بعض من تلك الأغنيات بصوت محمد فؤاد، ما أثار تساؤلات إضافية حول مصدر التسريب وتأثيره على حقوق المنتجين والفنانين المشاركين في العمل.

مصير الأغنية

ولا يزال مصير أغنية "حليم" مجهولًا، وسط حالة من الترقب داخل الوسط الفني، خاصة بعد تمسك صناع الأغنية بحقوقهم الفنية والقانونية، وبين اتهامات متبادلة وصمت رسمي من جانب الشركة المنتجة.