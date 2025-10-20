قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
هيئة المطارات الإسرائيلية: اضطرابات غدا قبيل زيارة نائب ترامب
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية توطين صناعات الذكاء الاصطناعي والسيارات في مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
اتحاد الكرة يكشف حقيقة مكافآت الفراعنة الكبار وتعيينات المنتخبات الوطنية
أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح .. ويطالب بقرار قاسٍ ضده
فى ذكراها .. قصة تغيير صوت نعيمة الصغير والسبب فنانة شهيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أزمة جديدة تضرب الوسط الفني.. تسريب أغنية حليم لمحمد فؤاد| تفاصيل

أزمة جديدة تضرب الوسط الفني.. تسريب أغنية "حليم" لمحمد فؤاد| تفاصيل
أزمة جديدة تضرب الوسط الفني.. تسريب أغنية "حليم" لمحمد فؤاد| تفاصيل
ولاء خنيزي

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الأوساط الفنية بعد تسريب أغنية جديدة بصوت الفنان محمد فؤاد تحمل اسم "حليم"، ما فتح باب التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التسريب ومصير طرح العمل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

صدمة الجمهور وتساؤلات حول الألبوم الجديد

فوجئ جمهور محمد فؤاد بانتشار الأغنية المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد البعض في البداية أنها من ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يعمل على تسجيله حاليًا، إلا أن المفاجأة أن الأغنية تعود فعلياً إلى ألبوم سابق كان من المقرر طرحه، قبل أن يتم التراجع عن المشروع بالكامل بسبب خلافات مع الشركة المنتجة.

تامر حسين يكشف التفاصيل

من جانبه، خرج الشاعر الغنائي تامر حسين عن صمته موضحًا حقيقة الأمر، حيث كتب منشورًا عبر حسابه على فيسبوك أكد فيه أن أغنية "حليم" من كلماته، وألحان مادين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأضاف أن الأغنية كانت ضمن مشروع ألبوم محمد فؤاد القديم الذي تم التراجع عنه نتيجة خلافات حادة بينه وبين الشركة المنتجة، مشيرًا إلى أنه كان قد تنازل عن حقوق الأغنية سواء لمحمد فؤاد أو للشركة، لكنه تفاجأ بتسريبها دون أي تنسيق أو إعلان رسمي، الأمر الذي تسبب ـ بحسب وصفه ـ في ضياع مجهود صناع العمل الفني.

أصل حكاية الأزمة مع شركة الإنتاج

تعود تفاصيل الأزمة إلى فترة سابقة حين تعاقد محمد فؤاد مع إحدى شركات الإنتاج على تنفيذ ألبوم جديد مكوّن من 12 أغنية، كتبها مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين من بينهم رامي جمال وتامر حسين وعزيز الشافعي وآخرون.

غير أن فؤاد قرر بشكل مفاجئ تغيير قائمة الأغاني بالكامل، ما رفضته الشركة نظرًا للتكلفة الكبيرة التي تكبّدتها، لينتهي العقد بين الطرفين دون الوصول إلى حل وسط.

انتقال الألبوم إلى عمر كمال وتسريبات جديدة

وبعد فسخ التعاقد، انتقل مشروع الألبوم إلى المطرب عمر كمال الذي قام بتسجيل الأغاني كاملة استعدادًا لطرحها رسميًا، إلا أن الأزمة تجددت مرة أخرى بعد تسريب بعض من تلك الأغنيات بصوت محمد فؤاد، ما أثار تساؤلات إضافية حول مصدر التسريب وتأثيره على حقوق المنتجين والفنانين المشاركين في العمل.

مصير الأغنية

ولا يزال مصير أغنية "حليم" مجهولًا، وسط حالة من الترقب داخل الوسط الفني، خاصة بعد تمسك صناع الأغنية بحقوقهم الفنية والقانونية، وبين اتهامات متبادلة وصمت رسمي من جانب الشركة المنتجة.

حليم اغنية حليم محمد فؤاد الوسط الفني اغنية حليم لمحمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

وزيرا الإنتاج الحربي والتموين

وزيرا الإنتاج الحربي والتموين يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق مشروع "استثمر في نفسك"

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق مشروع استثمر في نفسك

القداس الإلهي

الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مار بولس ومار جرجس بمنهري

بالصور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد