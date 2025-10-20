في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أفضل الأطعمة التي تدعم صحة العظام

يحل اليوم 20 أكتوبر 2025 الذكرى السنوية للتذكير بمرض هشاشة العظام الذي يًعد من الأمراض الصامتة التي تتسلل إلى الجسم دون أعراض واضحة في بدايتها، لكنها تُضعف العظام تدريجيًا وتجعلها أكثر عرضة للكسر، ولأن الوقاية خير من العلاج.

إن الحفاظ على صحة العظام يبدأ من مائدة الطعام عبر اختيار أطعمة غنية بالكالسيوم والمعادن الضرورية ، وفي اليوم العالمي لهشاشة العظام، نستعرض أبرز الأطعمة والمشروبات التي تدعم صحة العظام طبيعيًا، وفق ما ذكره موقع "healthsite".

الحليب… المصدر الأول للكالسيوم

يُوصى بتناول كوب من الحليب يوميًا، خاصة للأطفال، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 300 ملجم من الكالسيوم، مما يساعد على بناء العظام منذ الصغر وتعزيز كثافتها في مراحل النمو.

الزبادي واللبن الرائب… دعم للعظام والهضم

يُعتبر الزبادي واللبن الرائب بديلين رائعين لمن لا يرغبون في تناول الأدوية لتقوية العظام، فهما غنيان بالكالسيوم والبروبيوتيك التي تحسن الهضم. ويُفضل تناولهما سادة للحصول على أفضل فائدة.

الجبن القريش… بروتين وكالسيوم في وجبة واحدة

يحتوي الجبن القريش على مزيج مثالي من الكالسيوم والبروتين، وهو ما يجعله خيارًا مميزًا لتعزيز كثافة العظام وتقويتها.

بذور السمسم… حبات صغيرة بفوائد كبيرة

رغم صغر حجمها، فإن بذور السمسم غنية بالكالسيوم، ويمكن إضافتها بسهولة إلى الخبز أو السلطات لرفع القيمة الغذائية دون أي مجهود.

اللوز… وجبة خفيفة تعزز كثافة العظام

يعد اللوز مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والمغنيسيوم والدهون الصحية. تناول حفنة يوميًا يساهم في الحفاظ على قوة العظام ويضفي قيمة غذائية على الوجبات والحلويات.

السبانخ… قوة الخضار الورقية

تتميز السبانخ بارتفاع نسبة الكالسيوم وفيتامين ج ومضادات الأكسدة فيها، مما يجعلها من أفضل الخيارات لدعم صحة الجسم والعظام.

البروكلي… خضار مقاوم لهشاشة العظام

رغم أن الأطفال قد لا يفضلونه، فإن البروكلي يحتوي على الألياف والكالسيوم وفيتامين ج، ويمكن إضافته إلى الأطباق مطهوًا أو ضمن السلطات لتحسين صحة العظام.

السردين… كالسيوم مع دعم بفيتامين د

يُعتبر السردين من أغنى الأطعمة بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران يعملان معًا على تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا يُنصح بتناوله أسبوعيًا.

منتجات الصويا… خيار مثالي للنباتيين

تُعد منتجات الصويا مثل حليب الصويا وقطع الصويا مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والبروتين، خاصة لمن لا يتناولون منتجات الألبان.

نصائح إضافية لبناء عظام قوية

الدمج بين الكالسيوم وفيتامين د

من خلال التعرض لأشعة الشمس أو تناول الأطعمة المدعمة.

الابتعاد عن العادات الضارة

مثل الإفراط في الملح والكافيين والأطعمة المصنعة التي تعيق امتصاص الكالسيوم.

ممارسة النشاط البدني

كالمشي، اليوجا، وتمارين المقاومة للحفاظ على كثافة العظام وتقويتها.