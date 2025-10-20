تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل البصمة الوراثية الـ DNA للطفل يوسف أيمن البالغ من العمر 13 عام، والمتهم في قتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية,

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة في المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية وملابساتها، للتأكد مما إذا كان المتهم قد نفذ الجريمة بمفرده، أو بمساعدة آخرين.

وشملت التحريات فحص دور والد المتهم وأشقائه لبحث مدى وجود صلة لهم بالحادث من عدمه.



وكشفت التحقيقات في الواقعة المعروفة إعلاميا بالصاروخ الكهربائي، والتي وقعت قبل أيام في منطقة المحطة الجديدة وهي واحدة من أقدم المناطق السكنية يمحافظة الاسماعيلية، تفاصيل جديدة صادمة وهي ادمان الطفل يوسف أيمن ذات 13 عام لمشاهدة مسلسل « ديكستر».



مسلسل جريمة ودراما وغموض أمريكي عُرِضَ لأوّل مرّة على شبكة شوتايم في 1 أكتوبر 2006 وانتهى في 22 سبتمبر 2013.