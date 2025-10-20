استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

كشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، عن أنّ شاحنات المساعدات الإنسانية بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في التحرك من الأراضي المصرية صوب معبري العوجة وكرم أبو سالم، المخصصين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعبور المساعدات إلى قطاع غزة، بعد توقف كامل شهدته المعابر يوم أمس.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أنّ الشاحنات تمر عبر عمليات تدقيق وتفتيش دقيقة تجريها سلطات الاحتلال، وهو إجراء معتاد منذ بداية الحرب على القطاع، لافتا إلى أنّ ذلك يُعد جزءًا من البروتوكولات التي تفرضها إسرائيل على المساعدات قبل دخولها للقطاع المحاصر.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أنّ السلطات الإسرائيلية كانت قد رفضت، أمس، السماح بعبور أي شاحنة مساعدات، ما أدى إلى توقف تام للحركة الإغاثية، واضطرت الشاحنات التي انطلقت من مصر إلى العودة مجددًا بعد ساعات من الانتظار على المعابر، حاملة كامل حمولتها.

وأوضح «عبدالفتاح» أن ما يشهده معبر رفح اليوم يُعد انفراجة جديدة جاءت نتيجة جهود حثيثة من الوسطاء لإعادة تفعيل حركة المساعدات الإنسانية بعد حالة الجمود التي سادت بالأمس، حيث تُستأنف العمليات بوتيرة متصاعدة مع متابعة دقيقة من الجانب المصري.