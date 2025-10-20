قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لطلاب جميع الصفوف.. رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم “الأسبوع الخامس”
هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

يواصل سعر الدولار في مصر انخفاضه مقابل الجنيه على مدار الأيام الماضية.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو  47.56 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، تنمية الصادرات) لنحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنكي (المصرف المتحد، مصر) لنحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، إتش إس بي سي HSBC، الأهلي المتحد، قطر الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي) ليسجل 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة، أبوظبي الأول، المصرف العربي، ميد بنك، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية لنحو 47.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم الإثنين

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  لنحو  47.49 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم الإثنين

48.56 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الإثنين

47.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

47.57 جنيه للبيع.

