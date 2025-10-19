قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
اقتصاد

الجنيه يصعد والأخضر يتراجع.. سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري في مصر ، بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري، حيث انخفض بقيمة تتراوح بين 7 لـ 9 قروش.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى ختام تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو  47.56 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(نكست،  تنمية الصادرات)لنحو  47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(المصرف المتحد، مصر)لنحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، (إتش إس بي سي HSBC، الأهلي المتحد، قطر الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي ) ليسجل 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة، أبوظبي الأول، المصرف العربي، ميد بنك، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية لنحو 47.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  لنحو  47.49 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم 

48.56 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار  اليوم 

47.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم

47.57 جنيه للبيع.

