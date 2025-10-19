قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع لإنشاء إدارة للآثار العربية بجامعة الدول.. أحمد أبو الغيط يبحث المقترح مع الكحلاوي
أمريكا تبلغ الوسطاء بانتهاك خطير قادم في غزة.. وحماس ترد على الانتقادات
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تباينت أسعار الدولار اليوم الأحد 19-10-2025، في أول تعاملات الأسبوع الجاري.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي 47.56 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في ميد بنك 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

 البنك الاهلي المصري


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي التجاري  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

انطلاق البرنامج التدريبي «القراءة التأسيسية القرآنية» لمعلمي القرآن الكريم بمنطقة المنوفية الأزهرية

انطلاق برنامج «القراءة التأسيسية القرآنية» لمعلمي منطقة المنوفية الأزهرية

القرض

ما حكم إقراض الناس جبرا لخاطرهم مع كراهية ذلك؟.. الإفتاء تجيب

الباحث ولجنة المناقشة

دكتوراة عن أحكام الاستثمار في التجارة الإلكترونية والزكاة الواجبة فيها

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد