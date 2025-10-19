رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تباينت أسعار الدولار اليوم الأحد 19-10-2025، في أول تعاملات الأسبوع الجاري.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي 47.56 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في ميد بنك 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري



سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك ابو ظبي التجاري 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.