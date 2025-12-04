شاب يتهم 9 آخرين بالتعدي عليه بـ سلاح أبيض في وسط الشارع بدار السلام

اتهم شاب بمنطقة دار السلام 9 آخرين بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء في وسط الشارع والتسبب في إصابته بجروح قطعية متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام تضمن ورود بلاغا من أسرة شاب اتهمت فيه مجموعة من الشباب وعددهم 9 بالتعدي عليه بالضرب في وسط الشارع.

وقرر الشاب في أقواله بأنه كان متواجد أمام مدرسته ورفض دفع أموال لأحد الشباب فقام بالتوجه إلى شاب آخر وأبلغه بأن المجني عليه يقوم بمعاكسة شقيقته فقام الشاب بإحضار أصدقائه والذهاب إليه والتعدي عليه.

وتكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة من جهودها لضبط المتهمين بعدما رصدت كاميرات المراقبة قيامهم بالتعدي على المجني عليه.