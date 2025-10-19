قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير أمريكي غير مباشر لـ «حماس» من الهجوم على المليشيات المُتعاونة مع الاحتلال
اليمن يتعهد بمزيد من الدعم لغزة بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي قائد الجيش
هند عاكف تفوز بجائزة الإبداع بمهرجان «المهن التمثيلية» للمسرح المصري | شاهد
40 شخصية .. «حماس» تكشف عن قائمة تكنوقراط لإدارة غزة
أحمد عادل: مفيش نادي في مصر يقدر ياخد مكان الزمالك.. والأهلي لم يُكابر في خطأ ريبيرو
عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر  الدولار أمام الجنيه مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-10-2025 داخل أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع استمر يومين بعد انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية

سعر الدولار اليوم

وصل معدلات الدولار أمام الجنيه، مستقرة بعد انخفاض استمر بقيمة 18 قرشا منذ آخر يوم عمل في البنوك اعتبارا من الخميس الماضي

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

لماذا استقر الدولار

وفقا لتحركات السوق والتي أظهرت ثبات في سعر الدولار مقابل الجنيه نظرا لتعطيل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي.

وبدأت البنوك إجازتها الدورية من صبيحة الجمعة الماضية وحتي مساء أمس بواقع يومين اثنين هي مواعيد العطلة الرسمية الممنوحة من البنك المركزي المصري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل أخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، البركة، كريدي أجريكول"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي،HSBC، ميد بنك، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري، مصر"

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه في بنكي " نكست، القاهرة"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه في بنوك "سايب، المصرف المتحد، التنمية الصناعية".

تستهدف البنوك المصرية تطوير كافة المنتجات المقدمة للعملاء سواء الأفراد أو الشركات ضمن توجهات البنك المركزي لجذب المزيد من الشرائح للجهاز المصرفي.

البنك المركزي

دعم الخدمات الرقمية

يوجه البنك المركزي المصري بصورة مستمرة على تطوير كافة الخدمات البنكية المقدمة على مستوى الفروع وتطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكي لتيسير التعاملات بين البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء للتيسير على العملاء والشرائح المستهدفة

خدمات إيداع الشيكات عبر ماكينات الـATM

كشف أحد البنوك القطرية الخاصة في مصر عن إتاحة  خدمات إيداع الشيكات للمرة الآولي من خلال مجموعة مختارة من أجهزة الصراف الآلي ATM المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على توفير حلول مصرفية مبتكرة تسهّل على العملاء إجراء معاملاتهم اليومية.

تفاصيل الخدمة 

وتُمكّن الخدمة الجديدة العملاء من إيداع الشيكات بسهولة وأمان على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر أجهزة الصراف الآلي المجهزة خصيصًا لذلك.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة العملاء من الأفراد والشركات، ودعم استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذاتية المتاحة عبر القنوات الإلكترونية.

أقل سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

بن غفير

بن غفير يهدد بحل الحكومة مالم تحل حماس وتطبق عقوبة الإعدام على الأسر الفلسطينيين

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: تحية لكل المصريين في الخارج حولوا 36 مليار دولار لبلدهم

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

بيراميدز

رغم قلة الدعم.. أحمد حمودة: بيراميدز يصنع المستحيل ويقترب من قمة الكرة المصرية

المعتصم سالم: نسعى للإبقاء على فيستون مايلي مع بيراميدز

صعب تعويضه .. مدرب بيراميدز: نسعى للإبقاء على فيستون مايلي

بيراميدز

«الحديدي»: بيراميدز فريق قوي.. لكن «الشيبي» و«ماييلي» سيوافقان فورًا لو عرض الأهلي

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد