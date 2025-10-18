وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور والميادين بالعاشر من رمضان

عقب اجتماعه بمقر الجهاز، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من الطرق والمحاور والميادين ومداخل مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

وشملت جولة وزير الإسكان محوري أبوبكر الصديق وعلى بن أبي طالب، ومدخل المدينة من طريق القاهرة اسماعيلية الصحراوي، وطريق عمر بن الخطاب، ومحيط منطقة الأردنية.

وجه وزير الإسكان خلال جولته، بإنشاء أماكن انتظار السيارات لاستيعاب السيارات في المناطق التي بها كثافة، ورفع المخلفات أولاً بأول بمناطق صيانة الطرق والإنشاءات المطلة على المحاور للحفاظ على الصورة البصرية، بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزراعات المطلة على جانبي الطرق وبالجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي التي تم تخصيصها على الطرق وطرح الشاغر من تلك الأراضي.

كما تابع المهندس شريف الشربيني موقف الأعمال الجارية برفع كفاءة مرافق المنطقة الصناعية، حيث وجه الوزير بأهمية احلال وتجديد الشبكات ورفع كفاءة الطرق والمحاور والإنارة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية.