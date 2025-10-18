استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، إذ سجلت البنوك المصرية أسعارًا ثابتة مقارنة بتعاملات الخميس قبل بداية الإجازة الأسبوعية للبنوك، دون أي تغييرات تُذكر في سعر صرف «الأخضر»، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من جانب الأسواق المحلية والمستوردين، خاصة في ظل حالة الترقب لأي تحرّكات جديدة في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، بلغ سعر الدولار نحو 47.65 جنيهًا للبيع، و47.51 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا السعر مؤشرًا مرجعيًا تعتمد عليه باقي البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية، ما يعكس استقرار السياسة النقدية خلال المدة الحالية.

سعر الدولار في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في عدد من البنوك المصرية على النحو الآتي:

البنك الأهلي المصري: 47.63 جنيهًا للبيع، و47.53 جنيهًا للشراء.

بنك مصر: 47.63 جنيهًا للبيع، و47.53 جنيهًا للشراء.

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.60 جنيهًا للبيع، و47.50 جنيهًا للشراء.

بنك الإسكندرية: 47.58 جنيهًا للبيع، و47.48 جنيهًا للشراء.

بنك القاهرة: 47.73 جنيهًا للبيع، و47.63 جنيهًا للشراء.

بنك فيصل الإسلامي: 47.63 جنيهًا للبيع، و47.53 جنيهًا للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيهًا للبيع، و47.53 جنيهًا للشراء.

بنك قناة السويس: 47.60 جنيهًا للبيع، و47.50 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار

ويُظهر هذا التفاوت الطفيف بين أسعار البيع والشراء في البنوك استمرار استقرار السوق النقدي المحلي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الدولية.

توقعات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة

يترقب المتعاملون في سوق الصرف المصري ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تحركات في سعر الدولار، خاصةً مع ترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية، ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار حاليًا يعكس نجاح السياسات المالية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصريّة، مؤكدين أهمية استمرار المراقبة الدقيقة لتقلبات الأسواق العالمية.

طريقة عمل البفتيك
كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

