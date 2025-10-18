استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 18 أكتوبر 2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، إذ سجلت البنوك المصرية أسعارًا ثابتة مقارنة بتعاملات الخميس قبل بداية الإجازة الأسبوعية للبنوك، دون أي تغييرات تُذكر في سعر صرف «الأخضر»، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من جانب الأسواق المحلية والمستوردين، خاصة في ظل حالة الترقب لأي تحرّكات جديدة في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، بلغ سعر الدولار نحو 47.65 جنيهًا للبيع، و47.51 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا السعر مؤشرًا مرجعيًا تعتمد عليه باقي البنوك في تحديد أسعار التداول اليومية، ما يعكس استقرار السياسة النقدية خلال المدة الحالية.

واقرأ أيضًا:

أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم في عدد من البنوك المصرية على النحو الآتي:

البنك الأهلي المصري: 47.63 جنيهًا للبيع، و47.53 جنيهًا للشراء.

بنك مصر: 47.63 جنيهًا للبيع، و47.53 جنيهًا للشراء.

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.60 جنيهًا للبيع، و47.50 جنيهًا للشراء.

بنك الإسكندرية: 47.58 جنيهًا للبيع، و47.48 جنيهًا للشراء.

بنك القاهرة: 47.73 جنيهًا للبيع، و47.63 جنيهًا للشراء.

بنك فيصل الإسلامي: 47.63 جنيهًا للبيع، و47.53 جنيهًا للشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيهًا للبيع، و47.53 جنيهًا للشراء.

بنك قناة السويس: 47.60 جنيهًا للبيع، و47.50 جنيهًا للشراء.

ويُظهر هذا التفاوت الطفيف بين أسعار البيع والشراء في البنوك استمرار استقرار السوق النقدي المحلي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الدولية.

توقعات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة

يترقب المتعاملون في سوق الصرف المصري ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تحركات في سعر الدولار، خاصةً مع ترقب المستثمرين لقرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية، ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار حاليًا يعكس نجاح السياسات المالية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصريّة، مؤكدين أهمية استمرار المراقبة الدقيقة لتقلبات الأسواق العالمية.