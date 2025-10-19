قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 19-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أقل دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-10-2025 داخل البنوك المصرية.

أخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وصل آخر تحديث سجله سعر أقل دولار أمام الجنيه اليوم نحو  47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

استقرار سعر الدولار

ثبت سعر  الدولار أمام الجنيه مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-10-2025 داخل أكثر من 35 بنكا حكوميا وخاصا

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع استمر يومين بعد انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية

سعر الدولار اليوم

وصل معدلات الدولار أمام الجنيه، مستقرة بعد انخفاض استمر بقيمة 18 قرشا منذ آخر يوم عمل في البنوك اعتبارا من الخميس الماضي

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

لماذا استقر الدولار

وفقا لتحركات السوق والتي أظهرت ثبات في سعر الدولار مقابل الجنيه نظرا لتعطيل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي.

وبدأت البنوك إجازتها الدورية من صبيحة الجمعة الماضية وحتي مساء أمس بواقع يومين اثنين هي مواعيد العطلة الرسمية الممنوحة من البنك المركزي المصري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل أخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، البركة، كريدي أجريكول"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي،HSBC، ميد بنك، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري، مصر"

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه في بنكي " نكست، القاهرة"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه في بنوك "سايب، المصرف المتحد، التنمية الصناعية".

تستهدف البنوك المصرية تطوير كافة المنتجات المقدمة للعملاء سواء الأفراد أو الشركات ضمن توجهات البنك المركزي لجذب المزيد من الشرائح للجهاز المصرفي.

البنك المركزي

دعم الخدمات الرقمية

يوجه البنك المركزي المصري بصورة مستمرة على تطوير كافة الخدمات البنكية المقدمة على مستوى الفروع وتطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكي لتيسير التعاملات بين البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء للتيسير على العملاء والشرائح المستهدفة

خدمات إيداع الشيكات عبر ماكينات الـATM

كشف أحد البنوك القطرية الخاصة في مصر عن إتاحة  خدمات إيداع الشيكات للمرة الآولي من خلال مجموعة مختارة من أجهزة الصراف الآلي ATM المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار حرصه على توفير حلول مصرفية مبتكرة تسهّل على العملاء إجراء معاملاتهم اليومية.

تفاصيل الخدمة 

وتُمكّن الخدمة الجديدة العملاء من إيداع الشيكات بسهولة وأمان على مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك من خلال خطوات بسيطة عبر أجهزة الصراف الآلي المجهزة خصيصًا لذلك.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة العملاء من الأفراد والشركات، ودعم استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذاتية المتاحة عبر القنوات الإلكترونية.

