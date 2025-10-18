قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم السبت 18-10-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 18-10-2025 على مستوي الجهاز المصرفي بمناسبة تعطل العمل في البنوك

سعر الدولار اليوم

وصل معدلات الدولار أمام الجنيه، مستقرة بعد انخفاض استمر بقيمة 18 قرشا منذ آخر يوم عمل في البنوك اعتبارا من الخميس الماضي

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

لماذا استقر الدولار

وفقا لتحركات السوق والتي أظهرت ثبات في سعر الدولار مقابل الجنيه نظرا لتعطيل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي.

وبدأت البنوك إجازتها الدورية من صبيحة أمس الجمعة وحتي مساء اليوم بواقع يومين اثنين هي مواعيد العطلة الرسمية الممنوحة من البنك المركزي المصري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل أخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، البركة، كريدي أجريكول"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي،HSBC، ميد بنك، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري، مصر"

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه في بنكي " نكست، القاهرة"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه في بنوك "سايب، المصرف المتحد، التنمية الصناعية".

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

أنطونيو جوتيريش

جوتيريش يدين بشدة اتهامات الحوثيين العلنية ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم

رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس السيسي على نجاح مصر وجهودها الحثيثة في وقف الحرب بغزة

جيش الاحتلال

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية بطوباس

بالصور

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد