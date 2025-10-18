سعر الدولار مساء اليوم السبت 18-10-2025

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 18-10-2025 على مستوي الجهاز المصرفي بمناسبة تعطل العمل في البنوك

سعر الدولار اليوم

وصل معدلات الدولار أمام الجنيه، مستقرة بعد انخفاض استمر بقيمة 18 قرشا منذ آخر يوم عمل في البنوك اعتبارا من الخميس الماضي

لماذا استقر الدولار

وفقا لتحركات السوق والتي أظهرت ثبات في سعر الدولار مقابل الجنيه نظرا لتعطيل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي.

وبدأت البنوك إجازتها الدورية من صبيحة أمس الجمعة وحتي مساء اليوم بواقع يومين اثنين هي مواعيد العطلة الرسمية الممنوحة من البنك المركزي المصري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل أخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

أقل سعر

وصل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، البركة، كريدي أجريكول"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي،HSBC، ميد بنك، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري، مصر"

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه في بنكي " نكست، القاهرة"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه في بنوك "سايب، المصرف المتحد، التنمية الصناعية".