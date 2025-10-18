روسيا تتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلى 50 مليار دولار

أكد رئيس مجلس الأعمال "الروسي العربي" سيرجي جوركوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يبلغ حوالي 34 مليار دولار، مع إمكانية وصوله إلى 50 مليارا.

وقال جوركوف - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت-: "إذا كنا نتحدث عن الدول الـ 22 الأعضاء في جامعة الدول العربية؛ فإن حجم التبادل التجاري بحلول عام 2024، وصل إلى حوالي 34 مليار دولار، وهناك إمكانية للوصول إلى 50 مليار دولار وأكثر".

وأضاف أنه رغم "قيود الدفع"؛ فقد نما حجم التبادل التجاري بنسبة 5 - 10% خلال العام الماضي".

واشار إلى تزايد الطلب على المنتجات الروسية في الأسواق العربية، بما في ذلك المنتجات الغذائية وغيرها من السلع والتقنيات.