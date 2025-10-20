مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور

لقي شخص في بداية العقد الرابع من العمر مصرعه، بينما أصيب 7 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي أعلى كوبري السعرانية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ، ما أدى إلى سقوط السيارة النقل على شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي أعلى كوبري السعرانية وسقوط أحدهما على شريط السكة الحديد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث للمستشفى العام، وتم رفع آثار الحادث من على شريط السكة الحديد.

بالفحص تبين وفاة محمود أحمد عبد النبي، 30 عاما، مقيم بمنطقة كرموز بالإسكندرية، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات فور وقوع الحادث.

أصيب كل من: السيد محمد عبد الحفيظ، 46 عاما، مقيم كرموز، مصاب بكسر بالساقين ونزيف بالمخ والبطن، أحمد عثمان خلف، 31 عاما، مقيم كرموز، مصاب بنزيف داخلي بالبطن والصدر، مصطفي عادل مرسي، 45 عاما، مقيم محرم بك، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقه بالجسم، عماد عبد المجيد عبد اللطيف، 50 عاما، مقيم كفر الدوار، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما أصيب محمد عثمان خلف، 22 عاما، مقيم كرموز، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد صابر عبد العال، 25 عاما، مقيم بالإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقه بالجسم، كريم السيد، 35 عاما، مقيم بالإسكندرية، مصاب بنزيف بالمخ وسحجات متفرقه بالجسم، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة للمصابين.

وحرر محضرا بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.