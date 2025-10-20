محافظ البحيرة تتابع انتظام العمل في مواقف المحافظة بعد تحريك أسعار الوقود

تابعت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة من داخل غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، انتظام سير العمل بكافة مواقف المحافظة، والالتزام بخطوط السير وحركة النقل والمواصلات.

وأكدت محافظ البحيرة أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة الموقف أولًا بأول، ورصد أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين، والتعامل الفوري معها لضمان استقرار الأوضاع وانتظام العمل.

وأشارت إلى أنه يتم متابعة جميع المراكز والمدن ومواقف السيارات بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات التموين والمرور، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، وضبط أي مخالفات أو محاولات استغلال للمواطنين، مع التأكيد على حسن سير العمل والانضباط التام بجميع الخطوط.

يأتي ذلك بالتزامن مع الجولات الميدانية المكثفة لرؤساء الوحدات المحلية على المواقف ومحطات الوقود بمختلف المراكز، لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة ومراعاة تحقيق الانضباط والالتزام الكامل بالتعريفة المحددة.