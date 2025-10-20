خلافات مع أهل زوجها.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخصين على سيدة بالضرب فى البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بالتعدى على سيدة بالضرب وتمزيق ملابسها بالبحيرة.

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخصان على سيدة بالضرب فى البحيرة

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الرحمانية)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 25/7/2025 حدثت مشادة كلامية بينها وبين شقيق زوجها ووالده "الظاهران بمقطع الفيديو" إثر خلافات بين زوجها وشقيقه حول ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز ، وقيامهما على إثر ذلك بالتعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.