السيطرة على حريق في منزل بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح وبدء عملية التبريد لعدم تجدد النيران.



وكان الحريق قد شبّ في الطابق الثاني من العقار، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وبإشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق والعقارات المجاورة.



وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإجراء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وجارى حصر الخسائر المادية ومعاينة أسباب الحادث، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتولت النيابة العامة التحقيق.