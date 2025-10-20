كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل سقوط طالب من الطابق الخامس في حدائق القبة.

التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة

حيث أفادت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن الطالب خلال مشاجرة بينه وبين شقيقه داخل شقتهم اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس وتم نقله للمستشفى مصابا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باستقبال المستشفى العام شاب مصابا بكسور في أنحاء جسده ووفاته فور وصوله للمستشفى.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين أن الشاب سقط من الطابق الخامس خلال مشاجرة مع شقيقه وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عن الواقعة.