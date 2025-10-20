الداخلية تنظم فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادى الفروسية.. صور

استقبلت وزارة الداخلية الفرسان المشاركين فى فعاليات البطولة الدولية من مختلف دول العالم لقفز الموانع والمقامة على ملاعب وادى الفروسية الذى يتميز بإطلالة ساحرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط ويتمتع بتجهيزات تنظيمية ولوجستية وفنية جعلته وجهة رئيسية لإستضافة كافة البطولات على المستويين المحلى والدولى .. حيث استمرت فاعليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتى تقام للعام الثانى على التوالى بالتنسيق بين الإتحادين المصرى والدولى للفروسية على مدار أربعة أيام بمشاركة (190) فارساً وفارسة من مختلف دول العالم.

الداخلية تنظم فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادى الفروسية

شهدت الفاعليات تبارى الفرسان فى قفز الموانع وسط أجواء تنظيمية رائعة وفرتها لهم ملاعب وادى الفروسية والتى ساهمت بشكل كبير فى إبراز مهارات الفرسان فى القفز من مختلف الإرتفاعات والتنافس فيما بينهم على الفوز بالمراكز الأولى ، وتواصلت المنافسات على مدار أيام البطولة ، نهارًا وليلاً ، فى ظل وجود منظومة إضاءة متطورة ، تسهم فى إقامة البطولات ليلاً.

يأتى تنظيم هذه البطولة فى إطار حرص وزارة الداخلية على دعم رياضة الفروسية ذات الطابع التراثى ، وبما يعكس الوجه الحضارى لمصر على الساحة الرياضية العالمية ، ويؤكد على قدرتها على إستضافة الفاعليات العالمية فى رياضة الفروسية على ملاعب وادى الفروسية أحد أهم القلاع الرياضية فى مصر.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية .