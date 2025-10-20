قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات ذكية لتخزين وإدارة بيانات المحافظات.. تفاصيل
وزير قطاع الأعماع العام: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج
الصحة العالمية: نركز على إجلاء المصابين والمرضى في مستشفيات غزة
الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات
رغم انتهاء المهلة .. بنتايك يؤجل الشكوى ضد الزمالك
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الأوقاف لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وسير العمل الدعوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تنظم فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادى الفروسية.. صور

مصطفى الرماح

استقبلت وزارة الداخلية الفرسان المشاركين فى فعاليات البطولة الدولية من مختلف دول العالم لقفز الموانع والمقامة على ملاعب وادى الفروسية الذى يتميز بإطلالة ساحرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط ويتمتع بتجهيزات تنظيمية ولوجستية وفنية جعلته وجهة رئيسية لإستضافة كافة البطولات على المستويين المحلى والدولى .. حيث استمرت فاعليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتى تقام للعام الثانى على التوالى بالتنسيق بين الإتحادين المصرى والدولى للفروسية على مدار أربعة أيام بمشاركة (190) فارساً وفارسة من مختلف دول العالم.

الداخلية تنظم فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادى الفروسية

شهدت الفاعليات تبارى الفرسان فى قفز الموانع وسط أجواء تنظيمية رائعة وفرتها لهم ملاعب وادى الفروسية والتى ساهمت بشكل كبير فى إبراز مهارات الفرسان فى القفز من مختلف الإرتفاعات والتنافس فيما بينهم على الفوز بالمراكز الأولى ، وتواصلت المنافسات على مدار أيام البطولة ، نهارًا وليلاً ، فى ظل وجود منظومة إضاءة متطورة ، تسهم فى إقامة البطولات ليلاً.

يأتى تنظيم هذه البطولة فى إطار حرص وزارة الداخلية على دعم رياضة الفروسية ذات الطابع التراثى ، وبما يعكس الوجه الحضارى لمصر على الساحة الرياضية العالمية ، ويؤكد على قدرتها على إستضافة الفاعليات العالمية فى رياضة الفروسية على ملاعب وادى الفروسية أحد أهم القلاع الرياضية فى مصر.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية .

الداخلية وزارة الداخلية الفرسان البطولة الدولية الفروسية

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هاتف ذكي قابل للطي

أبل تؤجل إطلاق هاتف iPhone Fold .. ما القصة؟

هاتف Nuu B40

بتصميم مذهل .. إطلاق هاتف Nuu B40 في الأسواق العالمية

سيتروين C4X موديل 2026

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026 الجديدة

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

