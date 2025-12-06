ويليامز: الموقف الأمريكي يعيد صياغة قواعد اللعبة داخل الناتو

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن التطورات الميدانية الجارية في أوكرانيا، إضافة إلى الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة، أدت إلى تغيّر جذري في الموقف الغربي من عضوية كييف داخل الحلف، ما جعل هذا الانضمام «شبه مستحيل» في المرحلة الحالية.

الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

وأوضح ويليامز، في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوثيقة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تعكس رؤية مفادها أن الناتو ليس تحالفًا قابلًا للتوسع بلا حدود، وأن الولايات المتحدة لم تعد ترى في ضم أوكرانيا خطوة ضرورية أو ممكنة.

وأضاف أن هذا التحول في السياسة الأمريكية يتقاطع بشكل واضح مع الموقف الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي عبّر سابقًا عن رفضه الصريح لانضمام أوكرانيا للحلف. وأشار إلى أن واشنطن، رغم وعودها السابقة بتقديم ضمانات أمنية بديلة لكييف، لم تُظهر حتى الآن إطارًا عمليًا واضحًا لهذه التعهدات.

صياغة قواعد اللعبة

وأكد ويليامز أن هذا الموقف الأميركي يعيد صياغة قواعد اللعبة داخل الناتو، إذ يجعل ملف عضوية أوكرانيا مرتبطًا بحسابات سياسية واستراتيجية عميقة، وليس فقط بالرغبة الأوكرانية في الانضمام. ويرى أن الظروف الحالية، سواء على الصعيد العسكري أو الجيوسياسي، لا تمنح كييف فرصة قريبة للالتحاق بالحلف، مهما بلغت رغبتها في ذلك.