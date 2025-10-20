وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل، الأحد، توفير 100 فرصة عمل جديدة بشركة "LG" للإلكترونيات مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بفتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في السوق المصري.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم- أن الوظائف المتاحة تشمل: 50 فني صيانة أجهزة منزلية (كهرباء / ميكانيكا) للحاصلين على مؤهل متوسط، 50 فني صيانة وتركيبات تكييفات للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو عالٍ في تخصص تبريد وتكييف.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، أن الراتب يتراوح من (7-9) آلاف جنيه شهريًا حسب الخبرة، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة تتضمن: ألا يزيد السن على 32 عامًا، وأن تكون الخبرة من عام إلى 10 أعوام في مجال التخصص المطلوب.

في السياق.. أكدت الوزارة، أن التقديم متاح عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة على الرقم التالي: 01094536532.

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة وزارة العمل للتنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لفتح فرص تشغيل جديدة للشباب المصري، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير فرص عمل تليق بطموحات الكوادر الفنية المدربة.