قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل بالأردن في مهنة “عامل تحميل وتنزيل”

فرص العمل المتاحة
فرص العمل المتاحة

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن توفير 3 فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير محمد جبران، وزير العمل، بفتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بدول الاستقدام، حيث وفر تلك الفرص مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة الملحق العمالي محمود فهمي.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الوظائف المتاحة على  مهنة عامل تحميل وتنزيل، وتشترط الخبرة في مهنة عامل خط إنتاج تحميل وتنزيل بضائع، مشيرة إلى أن الراتب يتراوح بين 290 إلى 300 دينار أردني شهريًا.

وأضافت أن التسجيل متاح بدءًا من اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، ولمدة 3 أيام فقط، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

🔗 https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة التوسع في فتح مجالات عمل جديدة أمام العمالة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يحقق الاستفادة القصوى من مهارات العمالة الوطنية ويدعم علاقات التعاون بين مصر والأردن في مجالات العمل والتشغيل.

وزارة العمل العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالاردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

انطلاق البرنامج التدريبي «القراءة التأسيسية القرآنية» لمعلمي القرآن الكريم بمنطقة المنوفية الأزهرية

انطلاق برنامج «القراءة التأسيسية القرآنية» لمعلمي منطقة المنوفية الأزهرية

القرض

ما حكم إقراض الناس جبرا لخاطرهم مع كراهية ذلك؟.. الإفتاء تجيب

الباحث ولجنة المناقشة

دكتوراة عن أحكام الاستثمار في التجارة الإلكترونية والزكاة الواجبة فيها

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد