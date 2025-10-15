قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

416 مخالفة على محطات البنزين لعدم الالتزام تطبيق الحد الأدنى للأجور

جانب من حملات التفتيش

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش والتي تعمل تحت إشراف وزير العمل مباشرة ، في بيان لها اليوم الأربعاء ، عن حملات تفتيشية مكثفة جرت على مدار يوم أمس الثلاثاء فقط ،ركزت على محطات البنزين في كافة المحافظات، حيث تم التفتيش على 587 محطة وقود خلال هذا اليوم ،وتحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الادنى للأجور، وإعطاء 511 منشأة، مهلة لمدة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل لديها بحسب القانون الجديد ، وكذلك تحرير 12 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب، ضد "محطات"، يعمل لديها أجانب بدون ترخيص.

وكشفت الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضرًا ضد محطات الوقود هذه التي لم تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وأعطاء مهلة لـ 70 " محطة " لتوفيق أوضاعها في هذا الشأن، وتلافي الملاحظات ، موضحة أن 87 محطة من العدد المذكور ، مستوفي الشروط المطلوبة.

وأوضحت "اللجنة" أن هذه "الحملات"، سوف تستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وعلى أرض الواقع، وأن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين ،حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال وجددت دعوتها إلى جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.

تطبيق القانون بحزم

وكان الوزير جبران قد وجه مفتشي العمل، بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل منذ البدء في تطبيق القانون مطلع شهر سبتمبر 2025 ،الماضي، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق القانون... وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، استمرت لمدة شهر،وركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب،ثم تكثيف التفتيش خلال هذه الأيام ،بالإضافة إلى ذلك على عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور،والسلامة والصحة المهنية.. وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما..كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه..

وزارة العمل قانون العمل عمل الأجانب الحد الأدنى للأجور

