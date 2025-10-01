وزير العمل: 216 محضرًا خاصًا بـ تراخيص عمل الأجانب بمنطقة شق الثعبان في يوم واحد

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن تحرير 216 محضرًا خاصًا بـ تراخيص عمل الأجانب ضد منشآت في منطقة شق الثعبان بالقاهرة ، يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك في يوم واحد فقط بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجوازات .

وقال الوزير جبران - في تصريح اليوم - أن هذه الحملات سوف تستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، وأشار إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال غير المرخص لهم.

وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات.