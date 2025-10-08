قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التفتيش على 1035 منشأة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب

وزير العمل
وزير العمل
  • تحرير ما يقرب من 7000 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال 27 يومًا
  • إنذار 689 منشأة وإعطائها مهلة 10 أيام لتحرير عقود عمل صحيحة تنفيذًا للقانون الجديد*
  • تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور


أعلن وزير العمل محمد جبران ، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ،عن إستمرار الحملات التفتيشية المكثفة خلال الـ 27 يومًا الماضية على  1035 منشأة للتأكد من الالتزام بتراخيص عمل الاجانب، و تطبيق الحد الادنى للأجور، وعقود العمل طبقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وأوضح الوزير أن حملات التفتيش أسفرت عن تحرير  ما يقرب من 7000 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال 27 يومًا ،وهي  الفترة من 10 سبتمبر ، إلى 7 أكتوبر 2025 ،ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وتم فرض غرامات تتراوح ما بين  20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر.

وأوضح أن  الغرامات تتعدد بحسب أعداد العمال وتتضاعف فى حالة التكرار...كما أوضح الوزير أن حملة تفتيشية إستمرت خلال الـ4 أيام الماضية ، شهدت انذار  689 منشأة ،وإعطائها مهلة 10 أيام لتحرير عقود عمل طبقا للقانون الجديد ، وكذلك تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الـ4 أيام المذكورة ..وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ، ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر ، ستستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وعلى أرض الواقع  ، مشيرًا إلى أن "الوزارة" تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين ، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال.

وجدد دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.

وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل، بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال هذه الفترة، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد...وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات،استمرت لمدة شهر،وركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب،ثم تكثيف التفتيش خلال هذه الأيام وبالإضافة إلى ذلك على عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور..وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما..كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.

وزير العمل العمالة الأجنبية محمد جبران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حسن مصطفي

حسن مصطفى: لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك.. والنادي في دوامة لا تنتهي

اتحاد الجمباز

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

اتحاد اليد

بحضور رئيس الاتحاد الدولي لليد.. استمرار فعاليات دورة المدربين الأفارقة للرخصة A

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد